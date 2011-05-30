В Винницкой области сумма кредитов для АПК выросла в 5,6 раза

Предприятия агропромышленного комплекса Винницкой области в январе-апреле 2011 году получили 336,1 млн. грн. кредитов, что в 5,6 раза, или на 276,2 млн. грн., больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, из общей суммы кредитов 125,5 млн. грн. предоставлено сельхозпроизводителям, что в 2,4 раза, или на 72,2 млн. грн., больше, чем за январь-апрель 2010 года.

Задолженность по кредитам АПК по состоянию на май 2011 года составила 539,8 млн. грн., в том числе просроченная задолженность – 30,3 млн. грн., пролонгированная – 87 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, предприятия агропромышленного комплекса Винницкой области в 2010 году получили 263,1 млн. грн. кредитов, что на 7,3%, или на 17,9 млн. грн., больше чем в 2009 году.