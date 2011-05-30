В Херсонской области поступления платы за землю выросли на 19%

В Херсонской области в январе-апреле текущего года поступления платы за землю в местные бюджеты увеличились на 19% и составили 40,1 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Херсонской области, в частности, одним из главных факторов роста объемов платы за землю стали результаты проверки налоговиков, проведенные в 8 районах области совместно с другими органами исполнительной власти. В результате проверок в данных районах объемы платы за землю выросли на суммы от 200 тыс. грн. до 2 млн. грн.

Еще одним весомым резервом пополнения местной казны, с точки зрения налоговиков, является денежная оценка земли. Сравнительный анализ базовой стоимости земельных участков в пределах населенных пунктов, где оценка больше 5-7 лет не обновлялась, показал, что она занижена в 2-3 раза по сравнению с населенными пунктами, где оценка проведена в течение последних лет.

Например, ряд арендаторов сельхозугодий платят арендную плату на уровне земельного налога (10-20 грн./га), тогда как в среднем по районам области плата определяется на уровне от 150-300 грн./га. Дисбаланс в ставках особенно отслеживается по заведениям коммерческого назначения, в том числе по заведениям отдыха в курортной зоне. В течение года в районах области проводится процесс пересмотра ставок арендной платы, что уже дало позитивный эффект.