АМКУ оштрафовал Харьковский жировой комбинат за недобросовестную конкуренцию
13:24, 30 мая 2011Агро
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Донецкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало АОЗТ «Харьковский жировой комбинат» на 7,5 тыс. грн. за недобросовестную конкуренцию в виде распространения информации, которая вводит в заблуждение. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.
Как установило отделение, производитель отмечал на упаковке майонеза следующую информацию: «Впервые! На настоящих желтках». Поскольку эта информация не отвечала действительности, такие действия комбината привели к введению потребителей в заблуждение.
Ответчик признал нарушение, прекратил неправомерные действия и обязался оплатить штраф в государственный бюджет.
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