АМКУ оштрафовал Харьковский жировой комбинат за недобросовестную конкуренцию

Донецкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало АОЗТ «Харьковский жировой комбинат» на 7,5 тыс. грн. за недобросовестную конкуренцию в виде распространения информации, которая вводит в заблуждение. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Как установило отделение, производитель отмечал на упаковке майонеза следующую информацию: «Впервые! На настоящих желтках». Поскольку эта информация не отвечала действительности, такие действия комбината привели к введению потребителей в заблуждение.

Ответчик признал нарушение, прекратил неправомерные действия и обязался оплатить штраф в государственный бюджет.