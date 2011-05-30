МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму
15:29, 30 мая 2011Агро
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Крымское управление МЧС объявило на вторую половину сегодняшнего дня штормовое предупреждение в регионе из-за возможного ухудшения погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе.
Спасатели призывают жителей полуострова и туристов воздержаться от походов в горы и выходов в море.
«Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенностей, не находитесь под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций. В помещениях желательно не пользоваться электроприборами и не телефонной связью», - рекомендует МЧС Крыма.
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