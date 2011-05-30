В Крыму построят комплексы по очистке воды на ЮБК

На Южном берегу Крыму планируют создать современные комплексы по очистке воды.

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского правительства, глава Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ поручил начать разработку проекта..

«Совмин готов профинансировать разработку проекта, чтобы уже в следующем году начать строительство таких заводов… Собственные ресурсы Крыма покрывают потребность в питьевой воде только на 30%, остальная вода поступает по Северо-Крымскому каналу. Потери воды сегодня колоссальные, ее качество – недостаточное»», – сказал В.ДЖАРТЫ.

Глава правительства автономии отметил, что пилотный проект будет предусматривать строительство очистных комплексов в Большой Ялте и Большой Алуште. Разрабатывать проект будет рабочая группа под руководством заместителя председателя Совета министров – министра регионального развития и ЖКХ Азиза АБДУЛЛАЕВА.

Участвовать в разработке проекта будут, в частности, сотрудники корпорации «Научный парк «Киевская политехника» и предприятия «Технологии природы», которое построило в Украине завод по очистке воды. Комплекс, работающий на оборудовании компании General Electric, доводит до соответствия стандартам качества 12 тысяч кубометров воды в сутки. Минеральные примеси, выделенные из воды, можно использовать в строительстве.

«Мы включим в проект очистку воды из артезианских скважин, из Северо-Крымского канала и даже морской воды», – сказал представитель компании «Технологии природы» Владимир РИСУХИН.

Президент корпорации «Научный парк «Киевская политехника» Михаил ЗГУРОВСКИЙ, со своей стороны, сообщил, что в проекте будет предусмотрено строительство небольших комплексов по очистке воды.

«Нет необходимости строить гигантский завод, чтобы потом вода загрязнялась во время доставки по водопроводам», – сказал он.

М. ЗГУРОВСКИЙ сообщил также, что в комплексах будет применяться многоуровневая технология очистки воды от посторонних примесей. Главным этапом станет очистка с использованием обратного осмоса, когда вода под давлением пропускается через мембраны, задерживающие посторонние примеси. «Это самая надежная технология очистки», – подчеркнул он, добавив, что именно обратный осмос рекомендован Минздравом Украины как базовая технология очистки воды.