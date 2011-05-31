В Черкасской области завершена посевная яровых зерновых культур

В Черкасской области завершена посевная кампания ярых зерновых культур.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Черкасской облгосадминистрации, выполнены планы посева: ячменя - 107506 га, яровой пшеницы - 9075 га, овса - 3516 га, гороха - 17021 га.

Кроме того, в Черкасской области посеют сахарной свеклы на 36% больше, чем в 2010 году. - 55,1 тыс. га (в прошлом году - 35,4 тыс. га). Уже посеяно больше 80% посевных площадей сахарной свеклы.

Кроме этого, в оптимальные сроки посеяны яровые зерновые: просо - 6 тыс. га или 120% от плана, кукурузы - 245 тыс. га или 102%, подсолнечника - 121 тыс. га или 109%, гречки запланировано посеять 16 тыс. га, уже посеяно 69%.

По информации сельскохозяйственных предприятий, из 294 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, посеянных осенью 2010 г., в зимний и весенний период погибло 17 тыс. га (6% от посеянного), из них 4,5 тыс. га (2%) - озимые на зерно (на 1 мая 2010 г. доля погибших озимых составляла 15% от посеянных площадей).