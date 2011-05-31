В Житомирской области площадь арендованных сельхозземель выросла на 22%

В Житомирской области с начала года площади арендованных инвесторами земель увеличились к началу года на 70 тыс. га, или на 22%, и составляют 313 тыс. га, или 62% пашни сельхозпредприятий.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Такие данные установлены специалистами управления в результате проведенного мониторинга использования арендованных сельскохозяйственных земель региона.

Также отмечается, что в данный момент инвестиционными компаниями в области производится 66% валового производства зерна, 73% - производства зерновой кукурузы, 61% - сои и 17% - сахарной свеклы.