В Житомирской области площадь арендованных сельхозземель выросла на 22%
11:15, 31 мая 2011Агро
0
В Житомирской области с начала года площади арендованных инвесторами земель увеличились к началу года на 70 тыс. га, или на 22%, и составляют 313 тыс. га, или 62% пашни сельхозпредприятий.
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Такие данные установлены специалистами управления в результате проведенного мониторинга использования арендованных сельскохозяйственных земель региона.
Также отмечается, что в данный момент инвестиционными компаниями в области производится 66% валового производства зерна, 73% - производства зерновой кукурузы, 61% - сои и 17% - сахарной свеклы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter