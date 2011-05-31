Житомирские аграрии использовали для весеннее-полевых работ 661 млн. грн.

Житомирские аграрии использовали для проведения весенне-полевых работ 661 млн. грн. финансовых ресурсов, из которых 62 млн. грн. - кредиты коммерческих банков, из государственного бюджета за счет средств Аграрного фонда (форвардные закупки) направлено 16 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, на днях в Житомирской облгосадминистрации состоялось совещание с руководством правления ПриватБанка по кредитованию хозяйственного комплекса и социальной сферы области. На этом совещании обсуждены вопросы сотрудничества между хозяйственным комплексом и социальной сферой области с банковской системой, в частности с - ПриватБанком. В регионе пока продолжает сохраняться тенденция опережающего роста объемов кредитования оптовой и розничной торговли, в то время как кредитование производственной сферы, которая является основой дальнейшего экономического роста, происходит значительно медленнее. На этой встрече власти региона договорились о полноценном диалоге с Приватбанком в вопросе взаимовыгодного сотрудничества по привлечению кредитных средств.

В целом, как отметил Н.ДЕЙСАН, в этом году почти вдвое к прошлогоднему увеличились объемы кредитования сельского хозяйства Житомирщины. Среди основных отраслей сельского хозяйства области, требующих кредитования, в растениеводстве является льноводство, свекловодство, картофелеводство. В животноводстве - это развитие молочного скотоводства и свиноводства. Кредитных ресурсов требует и развитие фермерства и сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, а также приобретение сельскохозяйственной техники, механизмов и оборудования.