Азаров рассказал, что еще не урегулировали Украина и ЕС

В переговорах между Украиной и Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) остались три неурегулированных вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с министром иностранных дел Греции Димитрисом ДРУТСАСОМ.

«Практически соглашение готово. Остались три неурегулированных вопроса, по которым Украина предложила компромиссный подход», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, это касается квотирования экспорта аграрной продукции, рынка услуг и использования географических названий товаров. По словам премьера, Украина предложила пересмотреть европейскую позицию относительно квотирования экспорта украинской аграрной продукции. Он назвал подход ЕС к данному вопросу дискриминационным. «Мы сторонники либеральной внешней торговли», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. В частности, по его словам, Украина готова согласиться на переходный период в течение 10 лет. По его словам, на этот период квоты должны быть увеличены.

Глава украинского правительства отметил, что в сфере рынка услуг Европейская комиссия также занимает дискриминационную позицию. По его словам, Европейский Союз не готов допустить украинских автоперевозчиков на европейский рынок. В этом вопросе Украина также предлагает ЕС десятилетний переходный период, сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что первому вице-премьер-министру, министру экономического развития Андрею КЛЮЕВУ в ходе проходящих переговоров в Брюсселе о ЗСТ выдан мандат на достижение компромисса с ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в Брюсселе проводит переговоры с еврокомиссаром по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ по подготовке соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Справка УНИАН. Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца 2011 года.

16-й раунд переговоров прошел 8 апреля т.г. в Брюсселе.

Очередной раунд переговоров планируется провести в июне в Киеве.