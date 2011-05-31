Азаров рассказал, от чего готова отказаться Украина ради ЗСТ с ЕС

Украина готова отказаться от использования географических названий товаров для подписания договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с министром иностранных дел Греции Димитрисом ДРУТСАСОМ.

«Мы готовы в течение переходного периода – в течение 10 лет - отказаться от характерных географических названий», - сказал он.

«Метаксу» мы не выпускаем, но выпускаем в большом количестве коньяк. Наш коньяк не уступает по качеству французскому», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина готова на компромисс в вопросе использования географических названий товаров.

«Украина занимает гибкую компромиссную позицию», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Украина готова в переговорах о подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом пойти на компромисс в вопросе использования географических названий в наименованиях продуктов взамен на компенсацию производителям продукции.

Как сказал 8 апреля по окончании 16-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, стороны договорились записать двусторонние обязательства, по которым Украина обещает защищать географические наименования, а Евросоюз - оказывать помощь по ребрендингу и продвижению на рынок.

По его словам, в условиях соглашения с ЕС о зоне свободной торговли будут определены основные элементы этой договоренности.

Ранее в ходе переговоров о подготовке соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом Украина рассчитывала сохранить за собой право использовать географические названия продуктов – коньяк, мадера и др. – на внутреннем рынке и для экспорта в страны, не входящие в Евросоюз.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.