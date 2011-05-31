Украина сейчас не импортирует огурцы из Испании – эксперт

Украина в настоящее время не импортирует огурцы из Испании. Об этом сообщил корреспонденту УНИАН руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Андрей ЯРМАК.

«Украина не импортирует огурцы из Испании в настоящее время вообще (только в начале сезона возможны поставки небольших партий). В настоящее время цены на огурцы в Украине ниже, чем стоимость доставки и растаможки огурцов из Испании, поэтому смысла в таких поставках нет, как и, собственно, поставок. Сейчас Украина является нетто-экспортером огурца», - сказал А.ЯРМАК.

Относительно целесообразности введения запрета на поставки этой продукции в Украину эксперт отметил, что «запрет в таких случаях вводить нужно сразу же, чтобы не подвергать лишнему риску население, даже если мы не ввозим продукцию».

Как сообщал УНИАН, Россия запретила ввоз сырых овощей из Германии и Испании.

«Приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации и оборот на территории Российской Федерации сырых овощей (томаты, огурцы и листья салата), произведенных в Германии и Испании», - говорится в приказе главы Роспотребнадзора Геннадия ОНИЩЕНКО.

Данная мера связана со вспышкой в Германии острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой.

Число погибших в Германии составило 10 человек, заболело около 1000 человек. Случаи заболевания отмечаются не только в Германии, то также в Швеции, Дании, Голландии и Великобритании.

По данным Института гигиены Гамбурга, источником инфекции являются салатные огурцы, однако окончательной информации об опасных продуктах до настоящего времени нет.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО немедленно разработать план мероприятий по предотвращению распространения инфекций в связи с высокими температурами и выявлением многочисленных случаев желудочных инфекций в Германии, Австрии, Дании, Великобритании, Нидерландах, Швеции.