ВР одобрила законопроект о правах владельцев земельных участков

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно обеспечения прав владельцев земельных участков, передающихся в аренду для сельскохозяйственных потребностей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 245 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается запрещение на использование земельного участка до установления его границ в натуре (на местности), получения документа, удостоверяющего право на него, и государственной регистрации.

Также предусмотрено, что заключенный договор аренды земли подлежит государственной регистрации.

Договор аренды земли должен быть подан на государственную регистрацию не позднее тридцати дней с момента его заключения сторонами. Государственная регистрация договоров аренды земли проводится в порядке, установленном законом.