«Бисквит-Шоколад» инвестирует 5 млн. евро в развитие производства

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, планирует инвестировать 5 млн. евро в развитие производства.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что компания во время международной выставки «Интерпак-2011» подписала ряд контрактов на закупку нового оборудования. Общая сумма заключенных сделок составила более 5 млн. евро. «Подписаны соглашения на поставку поточных технологических линий для производства новых видов продукции, машин для упаковки и формования продукта», - сообщила президент корпорации «Бисквит-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО.

Закупаемое оборудование будет поступать на оба производственных предприятия корпорации – Харьковскую бисквитную фабрику и кондитерскую фабрику «Харьковчанка».

Отмечается, что предприятие на сегодня не намерено детализировать направления сделанных инвестиций.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе ПАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», ПАО «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ПАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2010 году предприятия корпорации выпустили 64,1 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 8% больше, чем в 2009 г. Чистый доход корпорации в минувшем году составил 891 млн. грн., что на 27% превышает показатель 2009 г., чистая прибыль выросла на 9,5% и составила 58,4 млн. грн.