Fozzy Group впервые представила украинцам красные вина Іnama

С мая этого года группа компаний Fozzy Group начинает ввозить в Украину красные вина известного итальянского винного дома Inama.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, Inama – винодельня, которая вот уже в течение полувека производит эксклюзивное вино исключительно из плодов собственных виноградников зоны Soave Classicо. Хотя семья Инама изначально специализировалась на производстве вин белых сортов, с середины 1990-х - начали также культивировать и красные – каберне и мерло, итальянские ребозо и карменер.

Отмечают также, что сейчас в ассортименте импортируемых Fozzy Group белых и красных вин Inama: • Inama Soave DOC Classico • Inama VIGNETI DI FOSCARINO Soave Doc Classico Vecchie Vigne • Inama VIGNETO DU LOT Soave Classico D.O.C. • Inama CHARDONNAY Indicazione Geografica Tipica • Inama VULCAIA - Sauvignon Indicazione Geografica Tipica • Inama VULCAIA FUME - Sauvignon IGT • Inama CABERNET SAUVIGNON Selezione • Carmenere Più Veneto Rosso I.G.T. • Oratorio di San Lorenzo Carmenere Selezione Veneto Rosso I.G.T. • Bradisismo Veneto Rosso I.G.T.

Помимо вин Inama Fozzy Group эксклюзивно импортирует элитные вина от 34 производителей из ключевых винодельческих регионов мира - Франция, Италия, Испания, Германия, Венгрия, Чили, Аргентина, ЮАР, Новая Зеландия.

Справка УНИАН. Fozzy Group - одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины. Торговля продуктами и товарами для дома - супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты - Fozzy, «магазины у дома» - «Фора» и «Бумі». В сетях Fozzy Group представлены товары под собственными торговыми марками - «Премія», «Премія Select», «Повна Чаша», «Повна Чарка», «Protex», «Зелена Країна». Торговля непродовольственными товарами: аптеки «Будь Здоровий», фармацевтические супермаркеты «Біла Ромашка», персональная электроника ringoo. Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group - Нежинский консервный завод, птицефабрика «Варто». Ресторанный бизнес - «У Хромого Пола», «Старомак», «Диван», La Bodeguita del Medio.