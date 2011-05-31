Кировоградский горсовет запретил продажу спиртного в магазинах в ночное время

Кировоградский городской совет принял решение о запрете реализации пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков с 22.00 до 8.00 во всех торговых заведениях, кроме заведений ресторанного типа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время сессии данное торговое ограничение поддержало большинство депутатов.

Решение вступит в силу с момента его опубликования в печатном вестнике городского совета «Вечерняя газета», очередной номер которого выйдет 3 июня 2011 года.

Также депутаты проголосовали за запрет торговли пивом и слабоалкогольными напитками в киосках, расположенных в радиусе 300 метров от школ, детских садов и спортивных учреждений.