Кировоградский горсовет запретил продажу спиртного в магазинах в ночное время
19:09, 31 мая 2011Агро
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Кировоградский городской совет принял решение о запрете реализации пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков с 22.00 до 8.00 во всех торговых заведениях, кроме заведений ресторанного типа.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время сессии данное торговое ограничение поддержало большинство депутатов.
Решение вступит в силу с момента его опубликования в печатном вестнике городского совета «Вечерняя газета», очередной номер которого выйдет 3 июня 2011 года.
Также депутаты проголосовали за запрет торговли пивом и слабоалкогольными напитками в киосках, расположенных в радиусе 300 метров от школ, детских садов и спортивных учреждений.
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