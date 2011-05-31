Коммунальное предприятие «Плесо» подготовило к приему посетителей 11 городских пляжей Киева и 14 зон отдыха.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, в соответствии с подписанным распоряжением КГГА, предприятие подготовило в Днепровском районе 8 городских централизованных пляжей, в частности: «Молодежный», «Венеция», «Предместная Слободка», «Золотой», «Детский», «Веселка», «Тельбин» и «Центральный». Кроме того, готовы к летнему оздоровительному сезону и 5 зон отдыха возле воды, на которых, при условиях выполнения комплекса мероприятий по благоустройству и обустройству, разрешен отдых с купанием, а именно: «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Горбачиха», «Березняки».

В Оболонском районе в настоящее время подготовлены 2 городских централизованных пляжа – «Вербный», «Пуща-Водица» и 3 зоны отдыха – «Верхняя», «Наталка» и «Редьчина».

В Деснянском районе для киевлян готовые пляж «Черторой» и зоны отдыха «Троещина» и «Десенка».

В Голосеевском районе киевлян ожидают такие зоны отдыха, как «Галерная» та «Днепровская ривьера».

В Дарницком районе подготовлена зона отдыха «Осокорки», а в Святошинском – «Святошин».

Как отмечают в КГГА, на всех столичных пляжах и зонах отдыха возле воды КП «Плесо» провел необходимые профилактические мероприятия. Районные СЭС, в свою очередь, провели лабораторные исследования проб песка, грунта, воды в водоемах и питьевых фонтанчиках на соответствие нормативным показателям.

В сообщении также говорится, что на всех подчиненных объектах коммунальное предприятие «Плесо» проводит систематическую уборку территорий от мусора. Кроме того, на пляжах, где достаточная толщина песка, работает уборочная машина.

На пляжах организована работа 3 спасательно-водолазных, 6 спасательных станций и 13 спасательных постов. Функционирует 15 пунктов оказания первой неотложной помощи. Завершены работы по обследованию и очистке подводной части пляжей и зон отдыха от травмоопасных вещей, выставлены ограждающие буи.

Для обеспечения комфортного отдыха на всех организованных зонах отдыха возле воды и на городских пляжах КП «Плесо» установил достаточное количество мусорных баков, кабинок для переодевания и лавок для отдыха. На пляжах, где есть питьевая вода, установлены питьевые фонтанчики и в настоящее время продолжаются работы по установлению биотуалетов.

На протяжении летнего сезона коммунальное предприятие «Плесо» планирует установить несколько спортивных и игровых площадок, в частности: в Пуще-Водице, Предместной Слободке, на Верхней и Тельбине.

Как сообщал УНИАН, пляжный сезон в столице в этом году начнется 1 июня.

В мае с.г. заместитель гендиректора КП «Плесо» Денис РУДНЫК сообщил журналистам, что большинство подготовительных работ на территории пляжей уже выполнено, и после 10 мая все необходимые документы планируется передать в санэпидстанцию города для получения официальных разрешительных паспортов на пользование пляжами для оздоровления и отдыха жителей столицы.

“Купальный сезон оздоровительный начинается, когда средняя температура воды достигнет 18 градусов. Приблизительно к этому периоду должны быть получены все санитарные паспорта на пляжи. Ориентировочно это где-то с 15 до 30 мая”, - отметил Д.РУДНЫК . По его словам, ожидается, если удастся “решить вопрос с питьевой водой, то полностью возможно, что все пляжи получат санпаспорта”.