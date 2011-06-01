В Крыму объявлено штормовое предупреждение
10:47, 01 июня 2011Агро
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Крымское управление МЧС объявило на сегодня штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погоды.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.
Согласно данным Гидрометеорологического центра, сегодня утром и днем 1 июня местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, порывы северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.
Последний раз штормовое предупреждение объявлялось в Крыму на 30 мая.
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