В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило на сегодня штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.

Согласно данным Гидрометеорологического центра, сегодня утром и днем 1 июня местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, порывы северо-восточного ветра до 20 метров в секунду.

Последний раз штормовое предупреждение объявлялось в Крыму на 30 мая.