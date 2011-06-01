Большинство жителей села не хотят выращивать продукцию на продажу – исследование

Большинство жителей села не хотят выращивать продукцию на продажу.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Социально-экономическое состояние украинского села», проведённого Институтом.

В частности, большинство жителей села (71,4%) продукцию на продажу в своих хозяйствах не выращивают. Только почти каждый пятый (18,7%) выращивает продукцию для дальнейшей реализации; менее десятой части (7,8%) опрошенных продавали бы продукцию, однако не имеют такой возможности. Затруднились ответить на данный вопрос 2,1% респондентов.

В Институте обращают внимание, что в домашних хозяйствах у большинства сельских жителей есть сад и огород (73,0%), а также птица (72,8%). Свиней выкармливает чуть менее трети селян (31,8%), а рогатый скот держит только каждый четвёртый (25,6%). Почти у каждого десятого жителя села (9,4%) в хозяйстве имеется пушной зверь (кролики, нутрии и пр.), есть также лошади (5,2%) и пасека (2,9%). Вариант «другое» назвали 3,3% респондентов, а 3,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Комментируя результаты исследования, народный депутат Украины Владислав ЛУКЬЯНОВ выразил мнение, что сегодня производство «для себя» не является эффективным с точки зрения экономических показателей, себестоимости и прибыльности. «Высокая эффективность в сельском хозяйстве достигается при определённых масштабах производства и при определённой вертикальной интеграции, когда от производства до прилавка практически нет посредников, а есть одна компания, которая обрабатывает землю, выращивает урожай, является переработчиком. Себестоимость продукции намного ниже, а прибыльность и эффективность намного выше», - считает парламентарий.

Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» при поддержке руководителя группы компаний «Авангард» Олега БАХМАТЮКА с 28 марта по 15 апреля 2011 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 123 селах, расположенных в 24 областях Украины и АР Крым, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.