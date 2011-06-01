2 июня в Украине сохранится жаркая погода

В четверг, 2 июня, в Украине будет сохраняться жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра переменная облачность. Без осадков, только в южной части и в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, во время гроз кое-где шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 13-18°, днем - 26-31°, в Крыму и в Карпатском регионе - 23-28°; в Карпатах ночью - 8-13°, днем - 15-20°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-18°, днем - 26-31°.

В Киеве без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 16-18°, днем - 29-31°.

1 июня температура воды в Черном и Азовском морях - 18-22°; в Днепре возле Киева - 21°.