Госветфитослужба начала проверки овощей из ЕС

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины начала бактериологические исследования овощей, импортированных из Европейского Союза. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-службы Госветфитослужбы Анатолий ОСАДЧИЙ.

Для осуществления контроля за безопасностью овощей, которые будут поступать из стран ЕС, Главная государственная инспекция по карантину растений Украины своим приказом обязала начальников государственных инспекций по карантину растений в регионах обеспечить проведение отбора образцов из партий овощей для проведения фитосанитарной экспертизы со срочной передачей части неиспользованных образцов в государственные лаборатории ветеринарной медицины для бактериологических исследований на содержание патогенных штаммов бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

В случае выявления овощей, которые являются опасными для потребления, Госветфитослужба введет запрет на их ввоз на территорию Украины.

По данным службы, в 2011 году на территорию Украины ввезено 104,5 тыс. тонн овощей. Основные страны-экспортеры: Турция, Греция, Польша, Венгрия, Беларусь, Македония, Нидерланды, Сирия, Бельгия, Испания. Из Испании в Украину в текущем году ввезено 49 тонн огурцов. Также из Испании завозились: капуста, салат, помидоры, перец, кабачки, баклажаны, сельдерей.

Как сообщал УНИАН, Россия запретила ввоз сырых овощей из Германии и Испании.

«Приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации и оборот на территории Российской Федерации сырых овощей (томаты, огурцы и листья салата), произведенных в Германии и Испании», - говорится в приказе главы Роспотребнадзора Геннадия ОНИЩЕНКО.

Данная мера связана со вспышкой в Германии острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой. По данным Института гигиены Гамбурга, источником инфекции являются салатные огурцы, однако окончательной информации об опасных продуктах до настоящего времени нет.

Число погибших в Германии составило 10 человек, заболело около 1000 человек. Случаи заболевания отмечаются не только в Германии, но также в Швеции, Дании, Голландии и Великобритании.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО немедленно разработать план мероприятий по предотвращению распространения инфекций в связи с высокими температурами и выявлением многочисленных случаев желудочных инфекций в Германии, Австрии, Дании, Великобритании, Нидерландах, Швеции.