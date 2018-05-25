Позволит ли Президент «опошлить» экспорт зерна?

В текущем сезоне аграрная отрасль Украины не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны правительства и народных избранников. Правда, оно касалось в основном определенной темы. Сначала Кабмин ввел квоты на экспорт зерновых, затем вывел на рынок государственного оператора, далее планировал заняться продажей квот на аукционах, чтобы не пропустить мимо «потоки». Позже придумал альтернативу аукционам, а Верховная Рада установила вывозные пошлины на некоторые виды зерновых культур, размер которых колеблется от 9 до 14%. Преследуя благую цель – пополнить государственную казну недостающими миллиардами - депутаты в очередной раз определили село в разряд социального донора экономики страны.

Инициатива по введению экспортных пошлин привела в замешательство и аграриев, и зернотрейдеров. Другого объяснения таким действиям, кроме как снять побольше «сливок» с зернового экспорта, на ум не приходит. Эксперты отмечают, что никакого отношения к ограничению экспорта (на всякий случай, вдруг самим не хватит) пошлины не имеют. В частности, Россия 2 года назад пыталась ввести пошлины на экспорт зерна якобы для того, чтобы затормозить вывоз, но идея не имела успеха. «Вся история пошлин, введенных в разное время в разных странах, свидетельствует, что это никакого отношения к торможению экспорта не имеет, ну разве что 100% пошлина, но в этом случае она просто запретительная», - отмечает президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

По его словам, даже если пошлины будут введены, темпы экспорта останутся прежними, просто производители недосчитаются денег. Ведь именно из их кармана нововведение будет оплачиваться, и трейдеры снизят закупочную цену на зерно на размер пошлины. «Зернотрейдеры вынуждены будут снизить цену, поскольку им нужно заплатить пошлины в бюджет, а у фермеров не будет выбора, они же не станут сидеть на горе зерна», - пояснил В.Клименко.

«По подсчетам экспертов, если данный закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на текущий момент, потеряют, как минимум, 6 млрд. грн.», - заявляет президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

Сумма немалая, учитывая, что есть еще одна большая проблема, связанная с принятием Налогового кодекса. «Он предусматривает норму, которая не дает право получать НДС при экспорте зерновых, а это еще 20%. Если перевести в цены, то получится 12 млрд. грн. То есть, 12 и 6 - 18 млрд. грн. составят минимальные потери фермеров при тех обстоятельствах, которые возникают в связи с действием Налогового кодекса и возможным введением закона (об экспортных пошлинах на зерно – авт.)", - пояснил Л.Козаченко.

«Просто идет откровенный грабеж товаропроизводителя, создаются некомфортные условия труда на земле», - отметил вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) Николай Стрижак. По его мнению, все это, возможно, связано с рынком земли, который может заработать в Украине уже с 1 января 2012 года. Если создать невыносимые условия работы для фермеров, то они самоуничтожатся, «и тогда свободные земли можно спокойно выкупать».

Украинские аграрные организации обратились с открытым письмом к Президенту Виктору Януковичу, в котором просят ветировать закон об экспортных пошлинах на зерно, а также срочно создать рабочую группу для изучения ситуации, в том числе результатов работы Налогового кодекса.

Как отмечает В.Клименко, УЗА подготовила справку о странах, где используются экспортные пошлины на аграрную продукцию – по Аргентине, Малайзии, Индонезии, Фиджи, Индии, Уганде, Колумбии, Коста-Рике, Гватемале, Зимбабве.

«Причем экспортная пошлина в Аргентине привела к тому, что за последние пять лет страна, которая по своему экономическому развитию находилась в десятке мировых лидеров, очутилась на 62-ом месте. Там постоянно бастуют фермеры, потому что деньги изымаются в виде экспортных пошлин, поступают в государственный бюджет, а из него назад уже не возвращаются, с чем аграрии категорически не согласны. Мне кажется, что мы не должны перенимать плохие примеры, и экспортных пошлин в Украине не должно быть», - подчеркнул В.Клименко.

При этом в данной ситуации Украина вряд ли может рассчитывать на такой же эффект, как и от введения пошлин на экспорт подсолнечника, в результате чего масложировая отрасль страны получила толчок к развитию. «Если мы установим пошлины на зерно в надежде на то, что будем отруби экспортировать, муку, то такого эффекта не будет. Подсолнечник растет у нас, в России и Аргентине. Мы являемся лидерами. А если говорить о муке, то это совершенно другая песня. Никакие мировые рынки мы не захватим, т.к. во всех странах есть мельницы, и они ждут от нас зерно. Кроме того, мука – быстро портящийся продукт, а зерно - хранится годами. Поэтому в данном плане введение пошлин нерациональное, оно Украине ничего не даст», - пояснил В.Клименко.

Между тем, Президент и правительство на каждом шагу декларируют планы по увеличению производства зерна до 80 млн. тонн и больше. А для их реализации необходима совсем иная политика. «Мы очень надеемся, что Президент ветирует закон, поскольку пошлины – сбор средств за счет производителей зерна, а раз Украина движется в сторону производства 80 млн. тонн, то аграрии должны получать достойные деньги за свой труд», - считает В.Клименко.

Пока же действия властей идут в разрез с декларациями о «зерновом штурме» – постоянно контролируя цены, закрывая экспорт, правительство превратило товаропроизводителей в отдел соцзащиты, который только тем и занимается, что обеспечивает население дешевыми продуктами питания, а сам балансирует у предельной черты. И если по ряду вопросов абсурдные инициативы Кабмина воспринимаются «в штыки», то такие же действия в отношении зерна никого не возмущают - аграрии все стерпят. Но эксперты уверены, что это ненадолго, и чаша терпения может вот-вот переполниться…

И еще один аспект зерновой проблемы. По словам Л.Козаченко, в мире ежедневно от голода умирают 30 тыс. человек, а 1 тонна зерна спасает жизнь за год пятерым. То есть, если Украина экспортирует 20 млн. тонн зерна, то 100 млн. человек на планете выживут. «Если бы у нас была прагматичная политика, которая способствовала бы привлечению инвестиций, мы вышли бы на 90 млн.-100 млн. тонн производства зерна, и экспортировали - 50 млн. тонн, то мы бы спасали ежегодно от смерти минимум 250 млн. человек», - отметил Л.Козаченко.

Стоит добавить, что это - этическая сторона проблемы. Но на самом деле, на дефиците продовольствия Украина могла бы зарабатывать немалые деньги...

«В 2050 году население планеты достигнет 9 млрд. человек. Чтобы их прокормить, нужно производить в 1,5 раза больше зерна. Весь мир смотрит на Украину. Если мы будем плохо хозяйствовать, у нас все заберут, и у олигархов тоже. Земля должна кормить население, Украина обречена выращивать зерно и кормить планету», - подчеркнул в беседе со мной один из зернотрейдеров.

Остается надеяться, что правительство Украины поймет это раньше, чем заработает «иммунная система» планеты в виде голодных войн и борьбы за ресурсы.

Лилия Коваль (УНИАН)