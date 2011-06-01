В Сумской области посевы яровых культур сократились на 2,7%

В Сумской области за январь-апрель 2011 года во всех категориях хозяйств посеяно яровых культур на площади 309,8 тыс. га (97,3% к соответствующей дате 2010г.), в том числе в сельхозпредприятиях - 250,6 тыс. га (99,2%), в хозяйствах населения - 59,2 тыс. га (90,1%). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Сельскохозяйственными предприятиями, которые составляют оперативную отчетность, на отчетную дату под посев яровых культур (включая весенний подкормка озимых, сохранившиеся) внесены 227,7 тыс. ц минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) на площади 333,2 тыс. га (0,7 ц на 1 га удобренной площади) и 6,8 т органических удобрений на площади 0,2 тыс. га (28,4 т на 1 га).

По состоянию на 29 апреля 2011 г. в регионе погибло 32,7 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм (12,2% к посеянному), в т.ч. 24,3 тыс. га озимых на зерно (9,9%).