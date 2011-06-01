В Сумской области объем продукции сельского хозяйства увеличился на 1,1%

В Сумской области за январь-апрель 2011 года объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах 2005 г.) составил, по расчетам, 332,3 млн. гривен: производство валовой продукции против аналогичного периода 2010г. увеличилось на 1,1%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях - на 5,0%, в хозяйствах населения уменьшилось на 0,6%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Удельный вес производства валовой продукции Сумской области в общероссийском объеме составляет 2,5%.