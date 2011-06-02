Россия запретила ввоз овощей из ЕС

Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в страну свежих овощей из всех государств Евросоюза, сообщил в четверг РИА Новости глава ведомства Геннадий Онищенко.

"Мы вводим запрет в связи с тем, что в течение месяца ситуация не взята под контроль. Не установлены источники инфекции, факторы передачи. Ситуация резко усугубилась в последние дни, поэтому мы вынуждены пойти на эти крайне непопулярные меры", - сказал он.

Этому решению предшествовал так называемый "огуречный скандал"в Европе. Опасная кишечная инфекция, жертвами которой уже стали 16 человек, распространилась на севере Германии. Зафиксировано 1,4 тысячи случаев заболевания. Власти ФРГ на прошлой неделе заявили, что носителями кишечной инфекции оказались салатные огурцы из Испании. После этого многие европейские компании аннулировали или приостановили ранее заключенные соглашения о поставках испанских овощей и фруктов. Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию сырых овощей, произведенных в Германии и Испании.

Однако во вторник сенатор по вопросам здравоохранения Гамбурга Корнелия Прюфер-Шторкс обнародовала данные лабораторного исследования, свидетельствующие о том, что, хотя на огурцах из Испании обнаружились бактерии-возбудители инфекции, они не соответствуют типу бактерии в организме заболевших пациентов, а, значит, источник заразы до сих пор не найден.

По словам Онищенко, запрет будет действовать до тех пор, "пока не будут представлены убедительные данные о том, что же происходит и пока не начнется процесс купирования ситуации, ее стабилизации".

Онищенко отметил, что случаи кишечной инфекции регистрируются уже в девяти странах ЕС. "Девять стран, более чем 1,5 тысячи заболевших, 16 умерших - сколько еще жизней граждан Евросоюза нужно, чтобы наконец-то национальные органы Европы предметно занялись этой проблемой?", - задается вопросом российский санитарный врач.