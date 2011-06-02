На Львовщине пресечена контрабанда кожи крупного рогатого скота на сумму свыше 5 млн.грн.

Во Львовской области разоблачены должностные лица частного предприятия, которые незаконно вывезли с территории Украины вне таможенного контроля кожу крупного рогатого скота на сумму свыше 5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.