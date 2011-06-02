Присяжнюк: постановление об отмене квот на экспорт зерна будет опубликовано в ближайшие дни

Постановление об отмене квот на экспорт зерна будет опубликовано в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на брифинге в ходе открытия Международной агропромышленной выставки «Агро-2011».

«Оно (постановление - УНИАН) сегодня-завтра выйдет. Все подписи есть», сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, объяснив, что задержка с обнародованием документа вызвана техническими вопросами.

В свою очередь премьер-министр Николай АЗАРОВ отметил, что «никаких задержек нет. Я сегодня приеду в Кабмин и сам это проверю».

Как сообщал УНИАН, Кабмин на прошлой неделе принял постановление, которым отменил квоты на экспорт зерна, но его до сих пор не опубликовали и, соответственно, квоты до сих пор действуют.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабмин отменил квоты на экспорт кукурузы.