Украина усилила контроль за импортом овощей из Евросоюза - Азаров

Украина усилила контроль за импортом овощей из Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

“Дано поручение на границах усилить контроль за ввозом овощей. Перед Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения поставлено задание не допустить ввоза зараженных овощей. Никаких оснований для паники нет”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что сегодня нет ясности в вопросе, что послужило причиной заражения овощей. “Не допустить ввоза овощей и разобраться в этом вопросе (с причиной заражения – УНИАН)”, - сказал премьер-министр.

Как известно, в Германии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой. По некоторым данным, источником инфекции являются салатные огурцы.

Случаи заболевания отмечаются также в Швеции, Дании, Голландии, Великобритании.