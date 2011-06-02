Минагропрод снизил прогноз экспорта зерна в 2011-2012 МГ до 15-18 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз экспорта зерна в 2011-2012 маркетинговом году до 15-18 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр агарной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Что касается экспорта – он будет в объеме 15-18 млн. тонн”, - сказал министр.

По его словам, объем экспорта зерна будет зависеть от полученного урожая. “Все зависит от урожая. Будет урожай больше на 2-3 млн., мы их обязательно проэкспортируем”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. При этом он отметил, что снижение прогноза с ранее прогнозировавшихся 19-20 млн. тонн – это не пересмотр прогноза, а дополнительная страховка на случай неблагоприятных погодных условий.

По словам министра, до конца текущего года Украина может экспортировать 7-8 млн. тонн. «Скорее всего не меньше 7-8 млн. тонн экспорта зерна до нового года будет произведено», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. Он добавил, что этот показатель во многом будет зависеть от конъюнктуры внешнего рынка.

Министр также отметил, что после отмены квот на экспорт зерна его поставка на внешние рынки в июне т.г. составит 800-900 тыс. тонн. «После того, как мы сняли квоты на кукурузу, около 800 тыс. тонн кукурузы уже отгружено. И я прогнозирую, что за июнь еще около 800-900 тыс. тонн зерновых будет отгружено», - пояснил он. По его оценкам, переходящие запасы зерна на начало нового МГ составят 5,8-6 млн. тонн.

Относительно прогнозов урожая зерна Н.ПРИСЯЖНЮК сказал, что предварительные прогнозы можно будет делать через 10-15 дней. «Мы видим, что температура поднимается, и для нас важно, чтобы она не превратилась в засуху, которая нанесла вред европейским странам. Мы надеемся, что сможем пройти без существенных потерь», - заявил министр. При этом он отметил, что «если в эти 10-15 дней июня будет засуха, она повлияет на урожай ячменя. Мы за этим вопросом следим».

Как сообщал УНИАН, 25 мая перед заседанием правительства Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что в 2011-2012 маркетинговом году Украина планирует экспортировать 19-20 млн. тонн зерновых.