Присяжнюк надеется, что осенью Украина получит разрешение на экспорт мяса птицы в ЕС

Министр агарной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК надеется, что осенью текущего года Украина получит разрешение на экспорт мяса птицы в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы надеемся до конца этого года (получить разрешение на экспорт мяса птицы в ЕС – УНИАН), а я думаю, что это состоится даже осенью. В начале осени мы получим разрешение», - сказал министр.

Он сообщил, что специалистами ЕС был проведен ряд инспектирований украинских производителей мяса птицы, и последняя инспекция завершена успешно. «Я убежден, что в ближайшее время это решение будет, тем более что приближается завершение проведения раундов относительно зоны свободной торговли. Я убежден, что это совпадет с подписанием (договора о создании – УНИАН) зоны свободной торговли», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что на сегодня производство мяса птицы в Украине отвечает всем фитосанитарным и ветеринарным нормам, и Украина имеет необходимые объемы производства и готова экспортировать мясо птицы, в том числе и в ЕС.

Как сообщал УНИАН, с 6 по 10 декабря 2010 г. инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (DG SANCO) инспектировали состояние действующей системы контроля здоровья животных в Украине при производстве мяса птицы, яиц и продукции из них для возможного экспорта в страны Европейского Союза.