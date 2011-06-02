Минагропрод выступает за возврат НДС при экспорте зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выступает за возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте зерна при условии покупки зерна непосредственно у производителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы предлагаем рассмотреть, чтобы остался тот механизм, который сегодня действует в период с 1 января до 1 июля, то есть так называемый переходной период. Имеется в виду, что если зернотрейдер покупает зерно непосредственно у производителя, он имеет право на возврат НДС, а если он купил зерно у посредников, тогда он не будет иметь права возврата НДС. Ведем сейчас дискуссию», - сообщил министр.

Министр отметил, что согласно Налоговому Кодексу с 1 июля т.г. выплата НДС при экспорте зерна не осуществляется.

Напомним, ранее президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО сообщил, что новый Налоговый кодекс предусматривает норму, которая не дает права получать НДС при экспорте зерновых. «Если перевести это в цены, то это 12 млрд. грн. То есть 12 млрд. грн…. – минимальные потери фермеров при тех обстоятельствах, которые возникают в связи с введением в действие Налогового кодекса…", - сказал Л.КОЗАЧЕНКО.