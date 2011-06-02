KSG AGRO расширяет банк земель до 43 тыс. га

Агрохолдинг KSG AGRO расширяет банк земель на 30% - до 43 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что Антимонопольный комитет Украины разрешил KSG Agro получить контроль над тремя компаниями: ООО «АФ Весна», ООО «Днепроагропрогресс» и ООО «Днепроагростандарт». После завершения сделки количество обрабатываемых земель KSG Agro увеличится на 10 тыс. га и составит 43 тыс. га.

На приобретенных землях уже проведен сев зерновых культур, в связи с этим корректировка финансовых показателей и бизнес-планов KSG Agro будет произведена в ближайшее время.

«В процессе выхода на Варшавскую фондовую биржу мы обещали нашим инвесторам до конца 2011 г. увеличить площади KSG Agro на 20 тыс. га. Данное приобретение - первый шаг к выполнению взятых обязательств. Приобретение оставшихся 10 тыс. га мы планируем до конца месяца, также компания рассматривает возможность расширения площадей на дополнительные 20 тыс. га до конца года», - отметил председатель совета директоров компании KSG Agro Сергей КАСЬЯНОВ.

Напомним, 15 апреля 2011 г. агрохолдинг осуществил первичное публичное размещение (IPO) на WSE. 33% акций компании были проданы за 40 млн. долларов — 89% ценных бумаг были распределены среди польских инвестиционных фондов. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на расширение земельного банка KSG Аgro, обновление парка сельскохозяйственной техники, пополнение оборотного капитала, развитие направления по производству овощей, приобретение элеватора.

Справка УНИАН. KSG Аgro - вертикально интегрированный холдинг, который занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также овощей и фруктов. Компания обрабатывает 43 тыс. га в Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях. Чистая прибыль KSG Аgro в 2010 г. составила 10 млн. долл., доход — около 15,6 млн. долл.