В Черкасской области не выполнены планы по посеву сахарной свеклы и гречки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, об этом шла речь на заседание коллегии облгосадминистрации. Из запланированных 55,1 тыс. га посевов сахарной свеклы посеяно лишь 44,6 тыс. га, или 81% плана. Также не выполнен посевной план с гречкой. Он составляет 15,9 тыс. га, посеяно же 11915 га или 75% от запланированного.

Общая площадь посевов в Черкасской области составляет 1 миллион 213 тысяч гектаров, из них зимние культуры - 268 тысяч гектаров, озимый рапс – 55,3 тысячи гектаров, посевы яровых культур составляют 785,4 тысячи гектаров, многолетние травы - 41 тысяча гектаров. Относительно посевов бобовых и зернобобовых культур - работа успешно завершена: при плане почти 395 тысяч гектаров, засеяно почти 402 тысяч гектаров. Относительно отдельных сельскохозяйственных культур, площадь ячменя, кукурузы и подсолнечника превышает запланированную. Недовыполнение плана посевов зафиксирован в Монастырыщенском, Каменском и Уманском районах области.

Хозяйства района на начало весенне-полевых работ были полностью обеспечены горюче-смазочными материалами. На защиту растений запланировано привлечь свыше 414 млн. гривен кредитных средств, в результате было выделено 500 млн. гривен.