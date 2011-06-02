ГПЗКУ инвестирует 94,5 млн. грн. в модернизацию элеваторов и хлебокомбинатов
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) намерена инвестировать свыше 94,5 млн. грн. в реконструкцию и модернизацию своих производственных и зернохранящих мощностей.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.
Первый этап программы модернизации предусматривает проведение до конца 2011 года комплекса работ по строительству, реконструкции, восстановлению, переоборудованию, отделке хозяйственных и производственных зданий 38 обособленных подразделений (филиалов) ГПЗКУ, в том числе 21 элеватора и хлебоприемного предприятия и 17 комбинатов хлебопродуктов.
Финансирование работ будет происходить за счет собственных (не бюджетных) хозяйственных средств корпорации. Исполнителем ремонтно-строительных работ избрана компания "Хлеб Инвестбуд".
Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в августе 2010 года. При этом были ликвидированы 36 дочерних предприятий ГАК «Хлеб Украины».
Уставный капитал предприятия формируется путем передачи ему целостных имущественных комплексов ликвидируемых дочерних предприятий компании «Хлеб Украины» с дальнейшим созданием на их базе обособленных подразделений предприятия.
Государственному оператору передается 36 элеваторов, комбинатов хлебопродуктов и хлебных баз, в том числе Одесский и Николаевский портовые элеваторы.