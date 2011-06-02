Переходящие запасы зерна на 1 июля составят 8 млн. тонн – УАК

Переходящие запасы зерна на 1 июля т.г. составят 8 млн. тонн.

Об этом сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей СТОЯНОВ, сообщила УНИАН пресс-служба конфедерации.

По информации УАК, в мае 2011 г. экспорт зерна из Украины составил около 1,1 млн. тонн, в том числе около 1 млн. тонн кукурузы, 70 тыс. тонн пшеницы и 25 тыс. тонн ячменя.

«Таким образом, по состоянию на 1 июня суммарный экспорт украинских зерновых из урожая 2010 года составил 10,5 млн. тонн, что почти на 10 млн. тонн меньше, чем за аналогичный период из урожая 2009 года. При том что валовой сбор зерна в 2010 году был лишь на 6 млн. тонн меньше предыдущего года», - сказал С.СТОЯНОВ.

По оценкам УАК, с разблокированием экспорта пшеницы и ячменя в июне, последнем месяце текущего маркетингового года, ожидаемый экспорт зерна из Украины может составить порядка 1,5 млн. тонн. «Таким образом, общий экспорт украинского зерна в 2010/11 году может едва достичь 12 млн. тонн, при том что соответствующим балансом предполагалось экспортировать 14 млн. тонн зерна. Не экспортированный остаток увеличит переходящие запасы на 1 июля т.г. до 8 млн. тонн (без учёта поступления зерна нового урожая в объеме порядка 1-1,5 млн. тонн), что будет оказывать серьёзное давление на цены в разгар уборочной страды-2011», - отметил С.СТОЯНОВ.

Кроме зерна, по данным УАК, из Украины за 11 месяцев маркетингового года было экспортировано свыше 400 тыс. тонн подсолнечника и около 1 млн. тонн сои.