Украина запретила ввоз свиней и продукции из них из Литвы

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз из Литвы свиней, продукции и сырья из них из-за заболевания животных классической чумой свиней.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

Ввоз из этой страны других грузов, подконтрольных Государственной службе ветеринарной медицины осуществляется в соответствии с ветеринарными требованиями к импорту в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля.

Напомним, что по классическая свиная чума выявлена 1 июня на свиноферме компании Berzu kompleksas в Йонавском районе Каунасского округа Литвы, где выращивалось почти 16 тысяч голов свиней.