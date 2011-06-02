Украина запретила ввоз свиней и продукции из них из Литвы
20:54, 02 июня 2011Агро
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Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз из Литвы свиней, продукции и сырья из них из-за заболевания животных классической чумой свиней.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.
Ввоз из этой страны других грузов, подконтрольных Государственной службе ветеринарной медицины осуществляется в соответствии с ветеринарными требованиями к импорту в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля.
Напомним, что по классическая свиная чума выявлена 1 июня на свиноферме компании Berzu kompleksas в Йонавском районе Каунасского округа Литвы, где выращивалось почти 16 тысяч голов свиней.
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