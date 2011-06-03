Украина и Россия завершают подготовку соглашения о приграничной ярмарочной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК во время выездного заседания коллегии Гостаможслужбы в Могилев-Подольском Винницкой области.

«У нас практически завершена с российскими коллегами подготовка документа о либерализации перемещения гражданами скоропортящихся продуктов питания. Речь идет о приграничной ярмарочной торговле», - сказал он.

По словам И.КАЛЕТНИКА, настоящим документом предусматривается, что один раз в 5 дней жители приграничных территорий будут иметь возможность перемещать через границу плодово-овощную продукцию, выращенную на своих приусадебных участках, без таможенных платежей и предоставления любых разрешительных документов в количестве до 300 кг.