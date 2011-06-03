Кабмин обнародовал постановление об отмене квот на экспорт пшеницы и ячменя

Кабинет министров Украины обнародовал постановление (№566 от 25 мая т.г.) об отмене квотирования экспорта пшеницы и ячменя.

Документ обнародован сегодня на правительственном портале.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабмин отменил квоты на экспорт кукурузы.