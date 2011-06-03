Управление землями госсобственности возьмет на себя Госземагентство, а не Госземфонд

Управление землями государственной собственности возьмет на себя Государственное агентство земельных ресурсов, а не Государственный земельный фонд.

Об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола в Киеве в рамках выставки Агро-2011 заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Мы убрали из законопроекта специализированную организацию – Государственный земельный фонд. Он не соответствует требованиям Конституции. Поэтому Государственного земельного фонда не будет», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Он отметил, что Госземагентство будет инициировать внесение изменений в указ Президента Виктора Януковича о положении государственного агентства земельных ресурсов, и распоряжение землями государственной собственности сельскохозяйственного назначения будет возложено на государственное агентство земельных ресурсов. Н.КАЛЮЖНЫЙ уточнил, что эта позиция согласована с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, Министерством юстиции и Президентом.

При этом Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что создание государственного ипотечного банка сохраняется, и на сегодня готовится законопроект об ипотечном банке.