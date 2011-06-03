В Киевской области проводится ревизия овощехранилищ и их подготовка к хранению продукции нового урожая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Как отметил председатель Киевской ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК, область увеличила площади посевов овощных культур, однако сегодня стоит задача не только вырастить урожай, но и сохранить его.

«Уже в настоящее время работаем над реализацией программы по строительству и обустройству придорожных рынков. Нужно создать максимально комфортные условия для крестьянина, который единолично реализует свою продукцию, а для покупателя, который получает эту продукцию без посредников», - отметил председатель КОГА.

По его словам, практика выездных рынков в городах, поселках Киевской области и в Киеве будет продолжаться, «ведь опыт выездных ярмарок засвидетельствовал, что это действенная мера противодействия спекулянтам, нагревающим руки на посреднических сделках».