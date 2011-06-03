Разграничение земель государственной и комсобственности планируют завершить до 2015 г.

Государственное агентство земельных ресурсов (Госземагентство) планирует завершить разграничение земель государственной и коммунальной собственности до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола в Киеве в рамках выставки "Агро-2011" заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, на сегодня разработан проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения процедуры разграничения земель государственной и коммунальной собственности. Данный законопроект разработан и подан на согласование в министерства и ведомства.

Как сообщил Н.КАЛЮЖНЫЙ, планируется внести его на рассмотрение Верховной Рады в июне текущего года. «Последний срок разграничения земель государственной и коммунальной собственности - 2015 год. В 2015 году мы должны завершить работу по разграничению земель», - сказал КАЛЮЖНЫЙ.

Он отметил, что если такая работа не будет проведена, земля останется в государственной собственности.

Н.КАЛЮЖНЫЙ выразил надежду, что данный законопроект будет принят осенью текущего года. По его словам, для проведения разграничения земель по действующей на сегодня процедуре необходимо 2,5 млрд. грн. «После того, как законопроект будет принят, с 2,5 млрд. грн. нам понадобится 650 млн. грн. на завершение работ по разграничению земель. Мы в четыре раза уменьшаем стоимость работ по разграничению земель», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.