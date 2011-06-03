В Сумской области посевы сельхозкультур увеличатся на 45 тыс. га

В Сумской области успешно завершается комплекс весенне-полевых работ: под посевами сельскохозяйственных культур в текущем году будет занято более 1 миллиона гектаров земли, что на 45 тысяч га больше, чем в прошлом году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник главного управления агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации Владимир ИВЧЕНКО.

«С целью формирования в области необходимых объемов продовольственных запасов сельскохозяйственной продукции в 2011 году расширены площади посева стратегических культур, в частности зерновых, сахарной свеклы, гречихи. Особое внимание уделено выращиванию картофеля и овощей», - отметил чиновник.

По его словам, в регионе посеяно зерновых и зернобобовых культур на площади 416 тыс. га, что на 37 тыс. га больше, чем в 2010 г. Под кукурузой занято 204 тыс. га пашни, под сахарной свеклой - 21,5 тыс. га, под подсолнечником - 102 тыс. га. В то же время, гречкой засеяно 27 тыс. га, просом - 3,6 тыс. га, или соответственно 75 и 90 % к запланированным площадям.

В. ИВЧЕНКО убежден, что своевременная подготовка материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий, приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и горюче-смазочных материалов позволила в технологические сроки провести комплекс весенне-полевых работ в области. Единственной помехой в работе аграриев стала засушливая весна. По словам чиновника, за 20 дней мая выпало лишь 20-26% осадков от месячной нормы.

«Сейчас в регионе идет работа по уходу за посевами озимых и яровых культур. Проведена обработка полей гербицидами, фунгицидами и инсектицидами - средствами защиты растений от заболеваний, вредителей и паразитов», - рассказал В. ИВЧЕНКО.