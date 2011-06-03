Присяжнюк надеется на поддержку Прибалтики при подписании соглашения о ЗСТ с ЕС

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК надеется на поддержку стран Прибалтики при согласовании аграрных вопросов при подписании соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге журналистам после ряда встреч с министрами сельского хозяйства стран Европейского Союза.

«Мы с ними договорились и обсудили вопросы по эффективному завершению подписания соглашения о зоне свободной торговли. И эти страны, министры этих стран обещали помочь в этих вопросах, как раз в тех, которые мы хотим сохранить при подписании соглашения о зоне свободной торговли», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, Эстония поможет Украине в организации стандартов и законодательства в рыбной отрасли. Литва поможет с гармонизацией законодательства о ветеринарии и переработке отходов. В Латвии успешно работает система формирования зерновых кооперативов. Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Украине необходимо также формировать подобную систему, улучшить логистику зерна и выход на внешние рынки.

Отвечая на вопрос о том, какая украинская продукция может быть конкурентной на внешних рынках, министр сказал, что это в первую очередь зерновая группа, мясо птицы и сахар.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о создании зоны свободной торговли в начале 2008 года. ЗСТ должна стать составляющей нового договора об ассоциации, переговоры о котором начаты годом ранее – в начале 2007 года.

Стороны надеются на завершение переговоров до конца этого года.