Госземагентство завершит инвентаризацию сельхозземель до декабря 2015 года

Государственное агентство земельных ресурсов (Госземагентство) планирует завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения до декабря 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госагентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ сегодня в ходе круглого стола в Киеве в рамках выставки "Агро-2011".

«До 1 декабря 2015 года мы должны завершить работы (по инвентаризации земель сельхозназначения – УНИАН)», - сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что инвентаризация земель сельхозназначения будет проводиться в первую очередь и для этого необходимо 1,17 млрд. грн.

Для проведения общей инвентаризации всех земель, по словам Н.КАЛЮЖНОГО, необходимо 19 млрд. грн. «Для того, чтобы нам провести сплошную инвентаризацию всех земель, на все это нам необходимо 19 млрд. грн.», - сказал КАЛЮЖНЫЙ. Он отметил, что для этого будут использоваться средства государственных, местных бюджетов, а также средства граждан и юридических лиц.

Кроме того, Н.КАЛЮЖНЫЙ сообщил, что на сегодня разработан законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения процедуры установления границ населенных пунктов. По его словам, на сегодняшний день из 29 тыс. 800 населенных пунктов необходимо установить границы более 16 тыс. населенных пунктов. По оценкам Госземагентства, для этого необходимо 890 млн. грн.