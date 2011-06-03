Усиление контроля за импортом овощей не приведет к росту цен – Госветфитослужба

Усиление контроля за импортом овощей не приведет к росту цен на них.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

«Подорожание овощей и фруктов из-за расширенного контроля не произойдет. Госветфитослужба, внедряя углубленный контроль, осуществляет его за собственные средства региональных лабораторий. Импортерам продуктов дополнительными расходами это не угрожает», - заявляют в ведомстве, опровергая информацию отдельных СМИ о том, что дополнительные расходы, связанные с проверками, приведут к подорожанию овощей и фруктов.

В пресс-службе отметили, что дополнительные проверки на кишечную инфекцию на границах будут применяться ко всем видам пищевой продукции и фабрикатов. Больше продукции будет проходить через расширенный контроль, особенно с территорий, где зафиксированы заболевания людей. «Продукты будут проверять не только по органолептическим показателям, но и на кишечные палочки», – отметил председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК.

Напомним, в Германии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой. По некоторым данным, источником инфекции могут являться салатные огурцы. Случаи заболевания отмечаются также в Швеции, Дании, Голландии, Великобритании.

В связи с этим Украина усилила контроль за импортом овощей из Европейского Союза.