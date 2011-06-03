Россия не отменит запрет на ввоз овощей из ЕС до определения источника «этой заразы» - Путин

Москва. Россия не намерена отменять запрет на ввоз овощей из ЕС до определения источника «этой заразы».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в Сочи.

В частности, он отметил, что власти России также недовольны тем, что были вынуждены запретить ввоз овощной продукции из ЕС.

«Нам самим это не нравится, потому что сейчас не осень, когда у нас своей продукции достаточно, сейчас только начало лета, и мы в принципе заинтересованы в поступлении этой продукции», - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что представители Еврокомиссии сейчас говорят о том, что такое решение России противоречит духу ВТО.

«Я, откровенно говоря, не знаю, какому духу это противоречит, но огурцы, после употребления которых люди умирают, – они действительно дурно «пахнут». Мы ждём, чтобы наши партнёры нам хотя бы назвали источник этой заразы. Они сами не могут понять и разобраться, что там происходит. Мы не можем ради какого-то духа травить наших людей, ведь там люди умирают от употребления этой продукции», - заявил российский премьер.

«Я, конечно, проверю обоснованность этого решения наших санитарных служб, но всё-таки мы будем ждать соответствующей информации от наших коллег из Еврокомиссии», - подчеркнул В.ПУТИН.

Как сообщалось, из-за вспышки кишечной инфекции в Европе погибли почти два десятка человек.

2 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО ввел временный запрет на ввоз в Россию свежих овощей из всех государств Евросоюза.

После этого Европейская комиссия потребовала от России отмены запрета на импорт овощей из ЕС, считая введенные меры непропорциональными.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и потребительской политики Джон ДАЛЛИ направил российским властям письмо, в котором выразил протест в отношении введенного запрета.

«Комиссия выразила свою озабоченность этим решением, отметив, что последние результаты исследований проб огурцов, проведенные компетентными органами в Испании и Германии, продемонстрировали, что огурцы не были ответственны за вспышку кишечных заболеваний в Германии», - отмечается в сообщении.

Кроме того, комиссар ЕС обратил внимание на то, что вспышка заболеваний коснулась преимущественно одного района – севера Германии, и напомнил, что Еврокомиссия сняла предупреждении в отношении испанских огурцов.

Также Еврокомиссия пообещала уведомлять своих торговых партнеров, включая Россию, о дальнейшем развитии ситуации.