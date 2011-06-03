Производители вина надеются на создание Госинспекции по виноделию

Ведущие отечественные производители вина очень надеются, что в Украине будет создана Государственная инспекция по виноделию, которая предусмотрена ст. 14 Закона Украины «О винограде и вине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось в Крыму на пресс-конференции по итогам выездного заседания Центральной отраслевой дегустационной комиссии корпорации «Укрвинпром».

«Эта инспекция могла бы более конкретно решать проблемные вопросы отрасли. Некоторые винодельческие предприятия имеют несколько зарегистрированных торговых марок, и под этими марками выпускают некачественную продукцию, вводя покупателей в заблуждение и выпуская фальсификат. Такая инспекция эти моменты могла бы также пресекать», - считает представитель госконцерна «Массандра» Л. ТОРЧИНСКАЯ.

По словам заведующего кафедрой виноделия Крымского агротехнологического университета Евгения ШОЛЬЦ-КУЛИКОВА, против создания Госвининспекции выступают враги виноделия и враги потребителя. «Это будет тот контроль, который элементарно обеспечит надежность и защиту вина от фальсификаций, а потребителя – от обмана. Без Госвининспекции мы дальше работать не сможем. Нельзя засекречивать виноделие. Если не пускают на завод контролеров из, к примеру, Госвининспекции или Госстандарта - это уже опасная ситуация, это подозрительно», - сказал он.

По мнению первого заместителя генерального директора корпорации «Укрвинпром» Владимира КУЧЕРЕНКО, в отрасли виноделия обязательно должен быть государственный контроль, и с этой целью создание Государственной инспекции по виноделию необходимо.

«К примеру, в украинских магазинах продается вино известной французской марки. Это же вино, которое мы пробовали во Франции, по своей органолептике было совсем другое. Вся ли продукция, которая заходит к нам под той или иной известной маркой, соответствует требованиям? И не первый раз в Украине бывает такое, что на этикетке одно, а в бутылке другое. Это вопрос к Госстандарту. Мы обращались с вопросами, с предложениями, а ответ один – денег на проведение данной экспертизы у страны нет», - сказал В. КУЧЕРЕНКО. По его мнению, создание профильной инспекции позволило бы решать подобные вопросы.