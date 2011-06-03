«Укрвинпром»: Крым встретит гостей достойными винами

В предстоящий курортный сезон Крым встретит гостей достойными винами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель генерального директора корпорации «Укрвинпром» Владимир КУЧЕРЕНКО на пресс-конференции по итогам выездного заседания Центральной отраслевой дегустационной комиссии корпорации, проходившего в Крыму с 31 мая по 2 июня на базе винодельческого предприятия ЗАО «Алеф-Виналь».

Как сообщил председатель Центральной отраслевой дегустационной комиссии корпорации «Укрвинппром» Эдуард МИХАЛЬЯНЦ, на дегустации было представлено 133 образца украинских, в том числе крымских, и импортных вин. В частности, в торговых точках Симферополя и Киева было закуплено 55 образцов.

«В целом образцы вин, которые были представлены предприятиями, среднего и высокого качества», - отметил он. По словам эксперта, не все предприятия Украины откликнулись на приглашение принять участие в дегустации и представить свои образцы. «И в итоге получилось, что они боялись представить свои образцы, а взятые в торговле образцы таких предприятий оказались низкого качества», - подчеркнул он.

В результате с дегустации были сняты 13 образцов, из них 10 были закуплены в торговой сети. На грани снятия оказались 10 образцов, из них 9 закуплены в торговле.

По словам В. КУЧЕРЕНКО, все снятые образцы будут отправлены на развернутый анализ в лабораторию. «В результате исследования станет ясно, почему эти вина не прошли органолептическую оценку дегустаторов. Не исключено, и уже были такие результаты, что вина в данном продукте и не окажется. Предварительную оценку этой продукции уже дала дегустационная комиссия, сказав, что это не тот продукт, который хотели бы видеть на полках магазинов наши потребители, также как и специалисты-профессионалы. Окончательные результаты, детальная оценка и анализ дегустации будут обнародованы приблизительно через 1-2 недели», - сообщил он.