Виноделы Украины настаивают на сохранении географических названий своей продукции

Виноделы Украины настаивают на праве использования исторических географических названий в наименовании своей продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось в Крыму на пресс-конференции по итогам выездного заседания Центральной отраслевой дегустационной комиссии корпорации «Укрвинпром», проходившего на базе винодельческого предприятия ЗАО «Алеф-Виналь» с 31 мая по 2 июня.

По словам первого заместителя генерального директора корпорации «Укрвинпром» Владимира КУЧЕРЕНКО, в последнее время много говорится и пишется, что перед Украиной как страной стоит вопрос выбора, использовать ли географические названия, такие как коньяк, шампанское, мадера, херес, портвейн, кагор, или использование этих названий, возможно, будет запрещено. Он считает, что нельзя отказаться от того, что испокон веков производилось у нас, на нашей территории, что знакомо нашим отечественным производителям и потребителям. «Это очень болезненный вопрос для всех производителей. Мы хотим, чтобы в нашей стране оставался коньяк Украины и шампанское Украины. А в случае принятия каких-то политических решений по этому вопросу – чтобы они согласовывались с производителями, потому что есть много примеров мировой практики, тех же США, Канады, Чили, стран Евросоюза, что если даже страна отказывается от использования географических названий, предприятия имеют право на техническую помощь и финансовую компенсацию. Мы считаем, что это не тот вариант, который подошел бы нашим потребителям», - сказал В. КУЧЕРЕНКО.

Как сообщила журналистам представитель НПАО «Массандра» Любовь ТОРЧИНСКАЯ, исторически так сложилось, что Южный берег Крыма стал тем уникальным местом, где начали готовить вина в климатических условиях, аналогичных аутентичному производству мадеры, портвейнов, хересов. По ее словам, кроме «Массандры», в Украине, да и на территории бывшего СССР, больше не осталось предприятий, которые продолжают традицию выпуска вин таких типов, как портвейн, мадера и херес. «Уходить от таких названий, приучать потребителя к другим названиям этих марок – на это уйдет много времени. Необходимо порядка 15-20 лет, пока человек привыкнет к новому названию, поймет для себя. А сейчас, когда произносишь «портвейн» или «херес», сразу понятно, каких результатов ожидать от продукции», - сказала Л. ТОРЧИНСКАЯ.

В. КУЧЕРЕНКО также сообщил, что 7 июня в Киеве состоится совет корпорации «Укрвинпром», где соберутся руководители шампанских, коньячных винзаводов Украины. На совете будет окончательно определена позиция отрасли по использованию географических названий в наименовании винодельческой продукции.

По мнению экспертов, настоящие вина должны называться по месту происхождения и по сорту винограда, и это будет спасением от фальсификаций.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина готова в переговорах о подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом пойти на компромисс в вопросе использования географических названий в наименованиях продуктов взамен на компенсацию производителям продукции. Однако должен быть переходный период - 10 лет, - в течение которого производители откажутся от характерных географических названий, считает он.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о создании зоны свободной торговли в начале 2008 года. ЗСТ должна стать составляющей нового договора об ассоциации, переговоры о котором начаты годом ранее – в начале 2007 года.

Стороны надеются на завершение переговоров до конца этого года.