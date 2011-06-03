Французское вино с пометкой Industrial wine не может стоить дорого – эксперт

В Украине французское вино с пометкой “Industrial wine” не может и не должно стоить дорого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель департамента маркетинга ЗАО «Алеф-Виналь» Анатолий КОГАН.

Он сказал, что проходил практику на коньячном заводе во Франции и там ему стало известно, что во Франции с 30-х годов виноградари половину урожая отдают государству в качестве страховки, и если урожай будет ниже среднего, государство доплатит им среднегодовую прибыль.

«Этот виноград перерабатывается на так называемых индустриальных заводах. В результате получается так называемое французское индустриальное вино, из того винограда, что сдали в виде платы за страховку. И все торговцы вином в мире знают, что если вы приедете в порт Марсель – вы купите «Шабли», «Божоле» по 1,60 евро за бутылку. Но там будет маленькая приписка - “Industrial wine”, индустриальное вино. Его французы все прекрасно знают. И вы приходите в дорогой украинский ресторан и платите 300 грн. за бутылку вина, купленную за 1 евро и 60 центов», - сказал он.

А. КОГАН подчеркнул, что даже с учетом морской доставки из Марселя в Украину такое вино не может стоить дорого.