Завтра кратковременные дожди и грозы ожидаются только в Карпатах, Крыму и Приазовье

Завтра в Украине без осадков, только в карпатском регионе, Крыму и Приазовье ожидаются отдельные кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-20°, днем 23-28°, на Закарпатье до 30°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 15-20°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в воскресенье осадки не ожидаются, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 10-15°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в Днепре возле Киева 22°.